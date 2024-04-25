Россиянка родила через два года после пересадки сердца

Московские врачи помогли родить 28-летней женщине с пересаженным сердцем. Об этом сообщает Минздрав России.

Два года назад жительницу Тольятти экстренно доставили санавиацией в Москву, в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова Минздрава России. У нее была диагностирована дилатационная кардиомиопатия, из-за которой сердце не справлялось с минимальной физической нагрузкой. Пациентке провели экстренную пересадку сердца, а менее чем через год она забеременела.

Учитывая высокие риски осложнений, врачи из Самары отправили пациентку на пятом месяце беременности в Москву для совместного наблюдения специалистов федерального центра акушерства и гинекологии, а также центра трансплантологии.

Полтора месяца назад 28-летняя женщина родила дочь в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского. Отторжения трансплантированного сердца удалось избежать, а пациентка и ее ребенок уже выписались из больницы.

Ранее врач рассказала, что боль в зоне от мочки уха до пупка может быть признаком проблем с сердцем.