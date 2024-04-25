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Российские космонавты развернули радиолокатор в открытом космосе

Роскосмос: космонавты Кононенко и Чуб развернули радиолокатор на модуле «Наука»

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Сергей Корсаков/«Роскосмос»

Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб в ходе внекорабельной деятельности (ВКД) развернули малогабаритный радиолокатор снаружи многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Это следует из трансляции на сайте Роскосмоса.

Кононенко и Чуб установили устройство для наблюдения за поверхностью Земли в рамках предыдущей ВКД, которая прошла в ночь на 26 октября. Тогда им не удалось развернуть его полностью.

Теперь космонавты должны установить аппаратуру научных экспериментов «Кварц-М» и «Перспектива-КМ» снаружи модуля «Поиск». Ожидается, что они проведут за бортом станции 6 часов 36 минут.

Первый в 2024 году выход в открытый космос по программе МКС состоялся с целью доразвертывания малогабаритного радиолокатора, установленного в октябре снаружи модуля «Наука», а также для установки научного оборудования. Выходной люк модуля «Поиск» был открыт в 17:57 по мск.

До этого глава американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что ждет демонстрацию многоразовой ракеты-носителя «Амур-СПГ», которую разрабатывает «Роскосмос».

Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов в рамках просветительского марафона общества «Знание» заявлял, что обязательным требованием при создании новой российской сверхтяжелой ракеты будет многоразовость. По его словам, в ходе создания такой ракеты могут быть использованы наработки, касающиеся многоразовой ракеты легкого класса «Амур-СПГ».

Ранее ученые нашли гигантскую черную дыру недалеко от Земли.

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