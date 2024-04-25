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Врач рассказала, в каком случае пропуск завтрака повышает риск инсульта

Врач Ерусланова: пропуск завтрака из-за нехватки времени повышает риск инсульта

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Частый пропуск завтрака из-за нехватки времени или стресса может повысить риск инсульта, а ужин после восьми вечера связан с повышенным риском инфаркта. Об этом «Известиям» рассказала врач-кардиолог, заведующая лабораторией сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Ксения Ерусланова.

Однако сознательное голодание (например, интервальное или во время поста) снижает риск сердечно-сосудистых событий. Это связано с тем, что организм по-разному реагирует на связанный со стрессом голод и отказ от пищи, к которому человек морально и физически подготовился.

Стресс приводит к выработке гормона кортизола. Он способствует развитию воспаления и усугублению атеросклероза. При сознательном голодании, напротив, в организме активируются механизмы, препятствующие образованию атеросклеротических бляшек.

«Кроме того, запускается процесс аутофагии — очищения клеток нашего тела от поврежденных компонентов и токсинов, что способствует снижению активности свободных радикалов и замедлению процесса старения», — рассказала врач.

Ранее врач назвала самый полезный вид мяса для пожилых.

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