Врач назвала три полезные сезонные ягоды

Черника, голубика и клюква — одни из полезнейших сезонных ягод. Об этом «Известиям» рассказала врач Екатерина Терентьева.

Черника богата витаминами и антоцианами — веществами с антиоксидантными свойствами. Они защищают клетки от повреждения свободными радикалами, тем самым снижая риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний, объяснила врач. Также черника полезна при лечении воспалительных процессов ЖКТ.

Голубика содержит флавоноиды, оказывающие противовоспалительное и антибактериальное действие. Они снижают риск язвенной болезни и других заболеваний ЖКТ, а антиоксиданты из голубики помогают поддерживать здоровье мозга.

Клюква отличается высоким содержанием витамина С. Он важен для работы иммунной системы и регенерации тканей. Но клюква обладает мочегонным действием, поэтому не следует злоупотреблять этой ягодой.

До этого врач рассказала, что антиоксиданты замедляют старение. Они содержатся в шоколаде, орехах и фиолетовых, синих и красных ягодах.

Ранее врач назвала нежирное мясо птиц, крольчатину и телятину самыми полезными для пожилых.