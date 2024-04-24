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Врач назвала часть кондиционера, которую нужно очищать ежемесячно

Врач Терентьева: без чистки кондиционер становится источником опасных микробов

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Без периодической очистки кондиционер может стать источником опасных микробов и привести к развитию хронических заболеваний. Об этом РИА Недвижимость рассказала врач Екатерина Терентьева.

В фильтре кондиционера скапливаются бактерии, насекомые, плесневые грибки. Они способны инфицировать человека, а пыль и пыльца растений из кондиционера могут стать причиной развития аллергических реакций (ринита и конъюнктивита). Также есть риск обострения хронических заболеваний органов дыхания: тонзиллита, фарингита и бронхита.

  Очистка фильтров кондиционера от грязи и пыли необходима примерно раз в месяц. Внешний блок очищать можно раз в несколько лет, а внутренний — раз в полугодие, перед началом сезона активного использования техники.

До этого врач рассказала, что аллергия может проявляться необычными симптомами: рвотой, зудом в ушах, повышением температуры тела и нарушениями сна.

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