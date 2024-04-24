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Врачи удвоили выживаемость при раке желудка 4-й стадии

Ann. Surg. Oncol: нагревание лекарств удвоило выживаемость при раке желудка

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Нагревание препаратов для химиотерапии может более чем вдвое повысить выживаемость для пациентов с раком желудка и метастазами в брюшине. Это показало исследование, опубликованное в журнале Annals of Surgical Oncology.

Рак желудка чаще всего обнаруживают, когда опухоль распространилась за пределы органа. Если метастазы уже есть в брюшине (4-я стадия), то срок жизни людей в среднем составляет около года. При первой стадии не менее 80% пациентов проживут пять и более лет.

В новом исследовании ученые протестировали новый подход к лечению — гипертермическую внутрибрюшинную химиотерапию (HIPEC). Более половины (55%) пациентов были живы через три года после HIPEC. 78% были живы спустя два года после лечения.

Брюшную полость пациентов в течение 90 минут обрабатывали горячими препаратами, цисплатином и паклитакселом. Перед этим им удалили все видимые очаги опухоли в в желудке и брюшной полости.

По словам исследователей, нагревание химиотерапевтических препаратов и введение их непосредственно в брюшную полость позволяет использовать более высокие дозы препарата и улучшает их проникновение в ткани.

Ранее врач посоветовал всем людям старше 40 лет пройти ФГДС для проверки на рак желудка.

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