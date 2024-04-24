Раскрыта связь между отказом от солнцезащитных очков и слепотой

Ультрафиолетовые лучи воздействуют на роговицу глаза и при интенсивном излучении вызывают ее ожог, развитие катаракты и доброкачественных новообразований поверхности глаза. Поэтому отказ от ношения защитных очков в солнечную погоду может привести к развитию проблем со зрением, вплоть до слепоты, которая является осложнением катаракты. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-офтальмолог клиники микрохирургии глаза «Я вижу» Александр Кусков.

«Ультрафиолет очень важен для нашего организма, так как он помогает организму синтезировать витамин D. Однако тот же ультрафиолет опасен для глаз, а именно для эпителия роговицы, сетчатки и хрусталика, который притягивает к себе солнечный свет, если глаза не защищены очками. Ультрафиолетовые лучи, попадая на роговицу, могут вызвать ее ожог, способствовать образованию дистрофических участков и повреждений ткани сетчатки. Вред для хрусталика от чрезмерного ультрафиолетового излучения заключается в ускорении процессов его помутнения», — рассказал Кусков.

По словам врача, симптомы ожога роговицы включают усиленное слезотечение, светобоязнь, блефароспазм (спазматические сокращения круговой мышцы глаза). На катаракту указывает снижение остроты зрения, на начальных стадиях также может беспокоить ощущение пелены перед глазами, мелькание «черных мушек» при переводе взгляда.

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