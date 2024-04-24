Российские космонавты на МКС провели тренировку в скафандрах «Орлан»

Российские космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), в преддверии выхода в открытый космос выполнили тренировку в скафандрах «Орлан-МКС». Об этом сообщил специальный корреспондент ТАСС, командир отряда космонавтов Олег Кононенко.

По его словам, во время тренировки в скафандрах «Орлан-МКС» космонавты убедились в их правильной работе, оценили досягаемость и удобство действий с устройствами, которые обеспечивают работу на шлюзовании. Кроме того, была проверена подгонка скафандров под антропометрические данные космонавтов. Кононенко отметил, что при помощи системы мягких силовых лент со специальными креплениями и механизма подтяга локтевой части рукава можно установить размер скафандра в диапазоне от 165 до 190 см.

Во время тренировки в скафандрах было создано рабочее избыточное давление. Кононенко разъяснил, что именно при таком давлении следует убедиться в возможности управления всеми системами скафандра с помощью органов управления, которые расположенных на его передней части.

Тренировка была произведена перед выходом в открытый космос космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба, который намечен на 25-26 апреля.

До этого сообщалось, что утечка воздуха из российского сегмента МКС несущественно влияет на работу станции.

Ранее сообщалось, что космический мусор упал на Землю и пробил крышу дома.