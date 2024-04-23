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Ученые зафиксировали редчайший «четверной» мегавзрыв на Солнце

Spaceweather: на Солнце одновременно произошли сразу четыре вспышки

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Depositphotos

Астрономы зарегистрировали исключительно редкое извержение на Солнце в ночь на 23 апреля. Наша звезда одновременно произвела четыре вспышки, и теперь на Землю в ближайшие дни может обрушиться магнитная буря, сообщает портал Spaceweather.com.

Согласно данным наблюдения Обсерватории солнечной динамики NASA, точками выбросов стали три солнечных пятна и большая магнитная нить — длинная плазменная петля, расположенная между пятнами. Мегавзрыв произошел на обращенной к Земле части солнечной поверхности.

По словам ученых, такой тип события называется симпатической вспышкой, поскольку пятна связаны между собой линиями магнитного поля. Когда одно из них взрывается, остальные следуют его примеру.

Почти во всех зарегистрированных случаях симпатические вспышки ограничиваются двумя одновременными выбросами, сила которых может варьироваться от незначительной до максимальной X-класса.

В этом случае речь идет о «суперсимпатической» вспышке. Астрономы пока не установили общую мощность взрыва, но есть вероятность, что часть солнечной плазмы и излучения достигнет Земли через несколько суток.

Ранее очень мощная солнечная вспышка на время отключила радиосвязь над Северной и Центральной Америками.

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