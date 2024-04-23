Названа польза от утреннего секса для женщин и мужчин

Для некоторых женщин утренний секс может быть более предпочтительным: утром проще расслабиться и получить удовольствие от процесса, об этом «Газете.Ru» рассказал врач-сексолог, психотерапевт, вице-президент «Профессионального объединения врачей сексологов», член Российской Психотерапевтической Ассоциации Андрей Булах.

«Для некоторых женщин утренний секс более предпочтителен, так как утром проще не думать ни о чем, расслабиться, переключиться. Ну и плюс частая ситуация, когда женщина к вечеру чувствует себя уставшей, вялой, испытывает сильное напряжение в связи с тем, что был сложный день, дети, работа и так далее. Поэтому утренний секс для женщин может быть более бодрящим», — отметил специалист.

Если есть возможность полежать с утра вместе после секса, это сближает пару.

«Если мы будем говорить про мужской организм, то в утренние часы повышается уровень мужских гормонов, это их пик. Также происходит усиление притока крови к половым органам, к тазу, происходит расслабление. Утренняя эрекция, которая возникает у многих мужчин в норме, позволяет мужчине более эффективно провести сексуальный контакт. Особенно это полезно тем мужчинам, у которых есть те или иные проблемы с эрекцией в другое время», — рассказал Булах.

Однако специалист отметил, что утренний секс подходит не всем, — некоторые люди не чувствуют себя достаточно бодрыми с утра. В таком случае коитус лучше отложить на более комфортное для них время.

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