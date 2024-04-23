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Врач рассказал, как сон связан с похудением

Диетолог Садыгова: для похудения во сне нужно спать более шести часов

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Дефицит сна, когда человек спит менее шести часов, повышает риск развития ожирения и сахарного диабета II типа. Для похудения во сне иногда достаточно просто нормализовать сон, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог, гастроэнтеролог группы компаний BestDoctor Шафаг Садыгова.

«С физиологической точки зрения недостаток сна, его плохое качество либо полное отсутствие могут повлечь нарушение процессов синтеза и секреции различных гормонов. Так развитию ожирения может способствовать дисбаланс двух основных гормонов — лептина, который подавляет аппетит, а также грелина, который повышает аппетит. В результате человек может испытывать повышенный аппетит. Также доказано, что дефицит сна может приводить к нарушению метаболизма глюкозы, тем самым опосредованно влиять на развитие сахарного диабета», — объяснила Садыгова.

Качественный сон, наоборот, способствует похудению. Существуют несколько советов, чтобы его нормализовать. Так, перед сном не стоит работать или убираться вместо отдыха, лучше отдать предпочтение спокойному досугу вроде чтения или рукоделия. В случае с физической нагрузкой стоит учитывать индивидуальные особенности организма. Некоторым людям активные занятия спортом помогают быстрее уснуть, для других же спорт может стать источником бодрости.

«Еще одно: комнату лучше за несколько часов проветрить. Как правило, в душной комнате хуже спится, увеличивается потоотделение. Правильно подобранные шторы также будут способствовать крепкому сну. Лучше всего подойдут шторы блэкаут, полностью не пропускающие свет», — отметила специалист.

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