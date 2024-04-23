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Ученые объяснили главное отличие между когтями кошек и собак

Live Science: кошки втягивают когти, чтобы сохранить их острыми

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Shutterstock

Канадские биологи объяснили главную разницу между когтями собак и кошек, связанную со способностью кошачьих когтей втягиваться в лапы. Об этом сообщает научный портал Live Science.

По словам ученых, коты и псы пользуются когтями принципиально разными способами. Для подавляющего большинства видов кошачьих когти служат основным инструментом для охоты. С их помощью они хватают добычу и вспарывают ей брюхо.

Такое орудие нужно держать острым, поэтому кошки всех размеров предпочитают не обнажать его без надобности, иначе кончики когтей быстро сточились бы о землю при ходьбе. Кроме того, с втянутыми когтями хищники могут передвигаться бесшумно, что помогает им устраивать засады.

С другой стороны, собаки и их дикие сородичи охотятся стаями. Такой метод связан с необходимостью пробегать большое расстояние, чтобы измотать добычу. Поскольку псы обычно работают в группах, они меньше зависят от удержания добычи.

Когти собак, волков и других представителей семейства псовых всегда остаются снаружи, помогая им сохранять сцепление с поверхностью и маневрировать во время бега.

Биологи добавили, что среди всех кошачьих гепарды практически перестали втягивать когти, поскольку их метод охоты зависит от скорости бега.

Ранее ученые выяснили, на кого охотились львы в Западной Сибири 50 тыс. лет назад.

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