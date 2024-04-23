В Дании обнаружили древнее украшение для щита с лицом Александра Македонского

Датские археологи из Музея Западной Зеландии (MVS) обнаружили бронзовое украшение в виде лица Александра Македонского в ходе раскопок на острове Западная Зеландия. Согласно оценкам, возраст артефакта составил около 1800 лет. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Ученые наткнулись на портрет великого полководца во время поисков с использованием металлоискателя в поле недалеко от города Рингстеда.

По словам исследователей, изделие из бронзового сплава служило аксессуаром для воинов. Археологи отметили, что такие предметы служили показателем статуса их владельцев. Бойцы прикрепляли украшения на щиты или носили на поясе для меча.

Еще одна загадка связана с самим Александром Македонским. Хотя ему удалось завоевать огромные территории и дойти до Индии, ни сам Александр, ни его войска никогда не были на Западной Зеландии, а обнаруженный портрет был изготовлен спустя 500 лет после конца эпохи выдающегося правителя.

Ученые считают, что моду на украшения в виде портретов Александра Македонского ввел римский император Каракалла, правивший с 198 по 217 год нашей эры. Каракалла был одержим Александром Великим и его походами настолько, что считал себя его реинкарнацией. Согласно дошедшим до наших дней изображениям, на личном щите императора был изображен Александр Македонский.

Ранее японские археологи нашли в Италии виллу основателя Римской империи, императора Октавиана Августа.