В России разработали вино, защищающее почки при рентгенографии

Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) доказали, что созданное ими безалкогольное красное вино может защищать почки во время рентгенологического исследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на университет.

Это вино разработали, используя северные сорта винограда. Ученые отбирали виноград, выращенный селекционерами-генетиками вуза в ботаническом саду НИУ БелГУ. Вино отличается высоким содержанием антиоксидантов. Отмечается, что в БелГУ разработали установку, которая позволяет удалить алкоголь из напитка, увеличивая объем полифенолов и других полезных веществ.

«Антиоксидантные свойства этого вина предупреждают развитие эндотелиальной дисфункции при системном воспалении, включая постковидный синдром», — говорится в сообщении.

В декабре микробиолог, руководитель направления микробиологии компании «Новабиом» Софья Цветикова заявила, что при брожении выделяется много полезных веществ, которые помогают поддерживать здоровье микробиоты кишечника, способствуя росту числа пробиотических бактерий.

До этого сообщалось, что ученые Белгородского государственного университета создали инновационную технологию культивирования нейронов, благодаря которой можно будет определять влияния нейротоксинов или нейропротекторов на интенсивность дыхания клеток.

Ранее российские ученые определили гены, определяющие развитие гипертонии.