Выдвинута новая гипотеза о возможной причине смерти Ленина

До сих пор о причинах смерти Ленина ведутся споры. Часть ученых утверждает, что к летальному исходу привел нейросифилис, а их оппоненты уверены, что причина кроется в атеросклерозе. По мнению специалиста по лечению сифилиса, профессора, доктора наук Дениса Заславского, сегодня лабораторно подтвердить сифилис у Ленина невозможно, но ретроспективная диагностика указывает на то, что у вождя могла быть мягкая опухоль ткани нервной системы при третичном сифилисе, — так называемая спинная сухотка.

«Реально сейчас лабораторно подтвердить диагноз Ленина невозможно. Но по косвенным клиническим симптомам, которые описывали В.М. Бехтерев, В.П. Осипов и В.И. Теребинский, можно выдвинуть ретроспективно предполагаемый диагноз. Лично моя гипотеза такова: у него был не сифилис головного мозга, а гумма — мягкая опухоль ткани нервной системы при третичном сифилисе. Так называемая спинная сухотка», — рассказал «Газете.Ru» Заславский.

Сейчас в попытке узнать реальную причину смерти Ленина исследователи изучают его мозг, который хранится в Научном центре Неврологии. Нейросифилис, на который указывают описанные в дневнике врачей Ленина симптомы, исследователи пытаются подтвердить, найдя в срезах его мозга ДНК возбудителя болезни Treponema pallidum. Однако на данный момент найти их не удалось.

По словам Заславского, трепонему в срезах мозга обнаружить невозможно в принципе. Так как произошло ингибирование (разрушение) бледной трепонемы за счет формалина. И нет результата исследования спинномозговой жидкости.

«Если бы сохранили спинной мозг Ленина, можно было бы в нем найти костную гумму или гумму мягких тканей. А если исследовать головной мозг, то гуммы там не будет. Ее там и не нашли. И действительно, по картине разрушений в мозге можно спутать сифилис с инсультами. Специфику сифилиса может подтвердить только нахождение бледной трепонемы,» — объяснил «Газете.Ru» Денис Заславский.

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