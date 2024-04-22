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Российские ученые выделили ДНК из мозга Ленина

Академик РАН Рогаев: ДНК из мозга Ленина была успешно выделена

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Гроб с телом Владимира Ленина в траурном зале Мавзолея

Гроб с телом Владимира Ленина в траурном зале Мавзолея

Олег Ласточкин/РИА Новости

Из мозга Ленина была успешно выделена ДНК, рассказал «Газете.Ru» ученый-генетик, научный руководитель Научного центра генетики и наук о жизни университета «Сириус», академик РАН Евгений Рогаев.

До сих пор точная причина смерти Ленина не установлена, и в профессиональном сообществе ведутся горячие споры об этом. Некоторые специалисты утверждают, что вождь мог умереть от нейросифилиса, другие причиной его смерти считают атеросклероз. Точку в научном споре может поставить научная публикация специалистов Научного центра Неврологии, в одной из лабораторий которого хранится мозг Ленина.

Как отмечают в Центре, в мозге вождя не было найдено следов возбудителя сифилиса. Но чтобы это подтвердить, нужно доказать в этой публикации, что изучался именно мозг Ленина.

Для этого ученым необходимо ДНК из мозга вождя. К работе над выделением ДНК из изученных образцов мозга был привлечен известный генетик Евгений Рогаев.

«ДНК Ленина мы выделили, — эта работа закончена. Действительно из этих срезов мозга можно выделить ДНК бактерии Treponema pallidum. Но результатов этого анализа мы не можем сообщить до опубликования научной статьи», — сказал Рогаев «Газете.Ru».

Подробнее о том, от чего умер Владимир Ильич и что поставит точку в споре исследователей — в материале «Газеты.Ru».

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