Ученые узнали, как и на кого охотились львы в Западной Сибири 50 тыс. лет назад

Учёные Томского государственного университета совместно с коллегами из других учреждений установили, что древние пещерные львы Сибири были быстрее современных и охотились на крупных копытных: бизонов, гигантского и благородного оленей, лошадей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки.

Ученые проанализировали остатки ископаемых копытных, собранные на территории Западно-Сибирской равнины, и обнаружили характерные повреждения на серии костей задних конечностей. Как выяснилось, они стали жертвами охоты крупных хищников, но смогли уцелеть.

«Датирование образцов показало, что их возраст составляет 40-50 тысяч лет. Характерной чертой, объединяющей все образцы, были повреждения на метаподиях — нижних участках конечностей, на уровне 30-50 сантиметров», — рассказал «Газете.Ru» профессор кафедры палеонтологии и исторической геологии геолого-географического факультета ТГУ Андрей Шпанский.

Гипотезу о том, что эти повреждения могут быть результатом травм, полученных при ударе о какие-то препятствия, исследователи исключили сразу. Во-первых, повреждения были на задних конечностях с боковой стороны, а, во-вторых, ландшафты на территории современной Западно-Сибирской равнины были ровными.

Возникновение костной патологии в результате вирусных заболеваний ученые также исключили, поскольку изменения в тканях происходили бы изнутри.

«Возможное травмирование в результате охоты палеолитического человека тоже было маловероятным, поскольку наиболее эффективным способом охоты на крупных копытных являлось бы поражение тела животного, а не его ног», — объяснил Шпанский.

Ученые пришли к выводу, что наиболее вероятная причина типичных отметин на задних конечностях копытных животных — это результат того, что они становились жертвой охоты пещерного льва.

На территории Западно-Сибирской равнины ландшафты были открытые, соответственно, подкрадываться близко к жертве было сложнее, поэтому преследование добычи было более частым способом охоты.

Сами пещерные львы были более адаптированы к открытым ландшафтам, в том числе к преследованию добычи, то есть они были более скоростные, чем современные африканские львы. Их жертвы тоже имели свои особенности, связанные с адаптацией к холодным условиям. Во-первых, они были покрыты густой шерстью, которая защищала тело не только от холода и ветра, но и от механических повреждений, включая когти и зубы хищников или рога соперников. Во-вторых, под кожей был достаточно толстый слой жира, который мог выполнять те же функции.

Поэтому напрыгивание или хватание за шею были малоэффективными, а вот нижняя часть ног была наиболее уязвимой и доступной для нападения.

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