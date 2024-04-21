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Подсчитан ущерб от изменений климата

Nature: к 2049 году ущерб от изменений климата достигнет $38 трлн в год

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Ученые Потсдамского института исследований климатического влияния пришли к выводу, что ущерб от климатических изменений для мировой экономики к 2049 году может составить $38 трлн долларов в год. Об этом пишет журнал Nature.

Отмечается, что из-за этого мировая экономика может сократиться на 19%. Подчеркивается, что убытки в шесть раз превышают затраты на снижение темпов глобального потепления. Основная угроза состоит в более частых случаях природных катаклизмов — лесных пожаров и ураганов.

Также в материале говорится о том, что с наиболее серьезными проблемами от изменения климата столкнутся страны Африки и Южной Азии.

До этого сообщалось, что треть населения Китая живет в зоне опасного оседания земли. Если не принять меры, последствия будут катастрофичны. Об этом сообщают ученые из Virginia Tech и Университета Восточной Англии. Особенно уязвимы такие прибрежные города, как Тяньцзинь, поскольку просадка земли усиливает последствия изменения климата и приводит к повышению уровня моря.

Ранее ученые выяснили, что около 2 млрд человек на планете живут в зонах опасного оседания земли.

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