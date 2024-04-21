Врач рассказал, какие гормоны могут мешать похудению

Если ограничение калорий и спорт не помогают сбросить вес, стоит обратиться к эндокринологу. Об этом рассказал гастроэнтеролог Рустем Садыков.

Заболевания щитовидной железы могут сделать похудение практическим невозможным, объяснил врач. Сниженная чувствительность к инсулину также провоцирует набор веса и мешает похудеть.

Иногда снизить вес не дает лептин, который вырабатывают жировые клетки. Хронический стресс, например, снижает чувствительность мозга к этому гормону, из-за чего растет аппетит и ухудшается контроль чувства насыщения.

Дефицит тестостерона приводит к замедлению обмена веществ, уменьшению массы мышц, а как следствие — к набору лишнего веса. Нарушение баланса половых гормонов у женщин может привести к развитию акне, отеков и увеличению жировой массы.

До этого врач рассказала, что для похудения без диет нужно уделять кардиотренировкам не менее 150 минут в неделю. Ускорить потерю веса поможет подсчет калорий, а для медленного похудения и стабильного результата лучше выбрать средиземноморскую диету.

Ранее россиянину удалили огромную щитовидную железу.