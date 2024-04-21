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Создан новый метод лечения депрессии и тревоги

BrainStimulation: стимуляция мозга током облегчает тревогу и депрессию у пожилых

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Shutterstock

Ученые из Университета Флориды в США обнаружили, что неинвазивная стимуляция мозга током облегчает симптомы депрессии и тревоги у пожилых людей. Результаты научной работы опубликованы в журнале Brain Stimulation.

В исследовании приняли участие 400 пожилых людей с симптомами тревожного и депрессивного расстройств. После сбора информации о состоянии здоровья и уровне когнитивных способностей они были распределены на две группы. Участники из первой группы на протяжении 12 недель подвергались неинвазивной стимуляции головного мозга слабым электрическим током с помощью специальных устройств. Такой метод лечения получил название транскраниальная стимуляция постоянным током (tDCS). Испытуемым из второй группы проводили плацебо-версию tDCS.

Результаты показали, что после курса стимуляции током симптомы тревоги и депрессии у участников из первой группы стали менее выраженными по сравнению с таковыми в группе плацебо. Такой положительный эффект был подтвержден данными когнитивных и функциональных тестов, а также результатами нейровизуализации мозга добровольцев.

Отмечается, что наиболее значительные улучшения состояния психического здоровья продемонстрировали пациенты с изначально тяжелой депрессией и тревогой. Ученые добавили, что у участников, которые испытывали тревогу умеренной или тяжелой степени (или тревогу, связанную со стрессовыми ситуациями или событиями) эффект от лечения сохранялся в течение одного года после прекращения стимуляции.

По словам исследователей, новый метод терапии обладает значительным потенциалом. Сейчас ученые планируют продолжить клинические испытания.

Ранее ученые подтвердили связь между эректильной дисфункцией и депрессией у мужчин.

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