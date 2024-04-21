Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как потребление сыра защищает от кариеса

Daily Mail: сыр стимулирует выработку слюны, защищающей зубы от кариеса

close
100%
Shutterstock

Сыр и другие молочные продукты при разжевывании стимулируют выработку слюны, которая может нейтрализовать кислоту на зубах и препятствовать развитию кариеса. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский врач Майкл Мосли.

Врач объяснил, что сыр, молоко и йогурт богаты кальцием. Он принимает участие в поддержании кислотно-щелочного баланса полости рта и положительно воздействует на зубы, обеспечивая профилактику кариеса. Кроме того, молочные продукты (в особенности сыр) при разжевывании активизируют выработку слюны.

По словам врача, слюна нейтрализует кислоты и щелочи, которые могут оказывать негативное влияние на состояние зубов. В норме кислотность поверхности зубов меняется после каждого приема пищи. Однако если кислоты образуется слишком много — развивается кариес. Сыр нормализует водородный показатель (pH) среды полости рта, что позволяет избежать разрушения эмали и образования кариозных полостей.

Врач отметил, что особенно полезным будет употребление сыра после сладкой пищи. Дело в том, что сахар способствует образованию кислотообразующих бактерий во рту.

Ранее были перечислены ингредиенты, которых не должно быть в зубной пасте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами