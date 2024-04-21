проект

>

Описано влияние стресса на зрение

Офтальмолог Боша: стресс может привести к ухудшению зрения

close
100%
freepik.com

Стресс может привести к ухудшению зрения. Дело в том, что во время стресса все компенсаторные механизмы организма работают хуже, а аккомодация (способность глаза менять фокус для обеспечения четкости изображения на различных расстояниях) относится к таким механизмам, рассказала «Газете.Ru» офтальмолог Европейского медицинского центра (EMC) Наталия Боша.

«Если у человека была небольшая, не проявляющаяся клиническими симптомами близорукость или дальнозоркость слабой или средней степени, и он хорошо видел благодаря работающей аккомодации, то на фоне стресса этот механизм может нарушиться. В таком случае резко наблюдается ухудшение зрения. Так, часто на фоне стресса от родов и недосыпа после родов женщины обнаруживают впервые, что у них есть проблемы со зрением», – рассказала офтальмолог.

Стресс влияет на выработку гормонов пролактина, адреналина, кортизола – все они влияют на сердечно-сосудистую систему человека. При этом сосуды сетчатки сужаются, такая длительная нагрузка на глазные мышцы может привести к ухудшению зрения.

«Тем не менее после исключения источника стресса и восстановления организма, в зависимости от возраста и общего состояния здоровья, есть вероятность, что зрение вернется на прежний уровень. Однако такое происходит не всегда», – отмечает врач.

Чтобы минимизировать влияние стресса на зрение, специалист советует научиться правильно реагировать на стресс, чтобы снизить его вредное воздействие, нормализовать режим сна и отдыха и регулярно делать гимнастику для глаз.

Ранее были перечислены правила диетической профилактики любого рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами