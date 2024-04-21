Описано влияние стресса на зрение

Стресс может привести к ухудшению зрения. Дело в том, что во время стресса все компенсаторные механизмы организма работают хуже, а аккомодация (способность глаза менять фокус для обеспечения четкости изображения на различных расстояниях) относится к таким механизмам, рассказала «Газете.Ru» офтальмолог Европейского медицинского центра (EMC) Наталия Боша.

«Если у человека была небольшая, не проявляющаяся клиническими симптомами близорукость или дальнозоркость слабой или средней степени, и он хорошо видел благодаря работающей аккомодации, то на фоне стресса этот механизм может нарушиться. В таком случае резко наблюдается ухудшение зрения. Так, часто на фоне стресса от родов и недосыпа после родов женщины обнаруживают впервые, что у них есть проблемы со зрением», – рассказала офтальмолог.

Стресс влияет на выработку гормонов пролактина, адреналина, кортизола – все они влияют на сердечно-сосудистую систему человека. При этом сосуды сетчатки сужаются, такая длительная нагрузка на глазные мышцы может привести к ухудшению зрения.

«Тем не менее после исключения источника стресса и восстановления организма, в зависимости от возраста и общего состояния здоровья, есть вероятность, что зрение вернется на прежний уровень. Однако такое происходит не всегда», – отмечает врач.

Чтобы минимизировать влияние стресса на зрение, специалист советует научиться правильно реагировать на стресс, чтобы снизить его вредное воздействие, нормализовать режим сна и отдыха и регулярно делать гимнастику для глаз.

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