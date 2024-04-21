проект

>

Врач рассказала, как часто можно есть вредную еду

Диетолог Казачкова: вредную еду не стоит есть чаще раза в две недели

close
100%
Depositphotos

В идеале лучше отказаться от жирной, сладкой и слишком соленой еды. Однако употребление вредной еды раз в две недели не принесет большого вреда здоровью. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова.

Как объяснила врач, избыток жиров, соли и сахара в рационе вредит сердцу, сосудам и повышает риск ожирения. Раз в две недели можно позволить съесть что-нибудь неполезное. При этом важно, чтобы вредная еда не привела к избытку калорий в этот день.

Смягчить вред от фастфуда помогут овощи и фрукты: они богаты клетчаткой, которая может впитать часть вредных трансжиров. Кроме того, она полезна для кишечных микробов, важных для переработки неполезной пищи.

До этого врач рассказала, что вредная еда не приводит к гастриту. В большинстве случаев его вызывает заражение особой бактерией, которая также повышает риск рака желудка. Повреждение слизистой желудка могут спровоцировать и некоторые аутоиммунные заболевания, например, болезнь Крона и сахарный диабет.

Ранее врач назвала анализ, позволяющий выявить рак кишечника на ранней стадии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами