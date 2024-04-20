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Ученые разгадали психологическую уловку рейтингов в онлайн-обзорах

JMR: люди точнее воспринимают графические, а не числовые оценки

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Shutterstock

Американские ученые из Университета Южной Флориды выяснили, что люди по-разному считывают одни и те же рейтинги в онлайн-обзорах и отзывах. Все зависит от того, в каком формате им представлена эта оценка. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Marketing Research (JMR).

Например, рейтинг 3,5 балла из пяти математически соответствует рейтингу 3,5 звезды из пяти звезд. Но пользователям подсознательно кажется, что 3,5 балла меньше 3,5 звезд. Эти оценки могут сказаться на эффективности рекламы и выборе потребителей.

Как установили исследователи, люди воспринимают числовые рейтинги в диапазоне 3,5–3,9 как более низкие, чем если бы тот же рейтинг был представлен в виде звезд, кругов и любой другой графики. Это связано с цифрами после запятой.

Смещение цифры после запятой — психологический феномен, при котором люди уделяют больше внимания крайней левой цифре. При интерпретации чисел мозг потребителя склонен обрабатывать числа цифра за цифрой, уделяя особое внимание крайнему левому показателю.

При рейтинге «3,5» потребители обычно фокусируются на цифре 3 вместо полного числа 3,5, поэтому считают, что рейтинг ниже, чем он есть на самом деле.

«Простое изменение формата рейтинга с цифр на звезды увеличивает восприятие рейтинга как более высокого», — отметил соавтор исследования, доцент Картер Морган.

По словам авторов работы, их выводы имеют практическое значение для участников интернет-торговли, маркетологов, дизайнеров веб-сайтов и политиков.

Ранее ученые нашли способ помочь маркетологам проникнуть в мозг человека.

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