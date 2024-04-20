Ученые случайно выяснили, что шмели могут неделями выживать под водой

Канадские ученые из Университета Гвельфа случайно узнали, что по крайней мере один вид шмелей может провести под водой до семи дней без особого ущерба. Исследование опубликовано в научном журнале Biology Letters (BL).

«Мы знаем, что около трети всех видов шмелей в настоящее время находятся в упадке, но это не относится к обыкновенному восточному шмелю», — отметила автор научной работы, доктор Сабрина Рондо.

Рондо и ее соавтор, профессор Найджел Рейн, впервые сделали свое открытие, когда из-за несчастного случая в лаборатории вода попала в контейнеры, в которых содержались зимующие пчелиные матки.

«После этого, конечно, любопытство привело к проведению полноценного эксперимента с множеством повторений», — отметила ученая.

Команда поместила 143 шмелиных королевы в состоянии спячки в пластиковые трубки, заполненные водой и почвой. Контейнеры с насекомыми закрыли перфорированными крышками и положили в холодильник на неделю.

Результаты показали, что выживаемость шмелиных маток через семь дней составила 88%. А 81% королев остались живы и после восьми недель под водой.

По словам ученых, это открытие свидетельствует о механизме, позволяющем шмелям переживать длительные периоды наводнений, не выходя из анабиоза.

Ранее исследователи выяснили, что шмели умеют учить своих сородичей сложным навыкам.