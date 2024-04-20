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Ученые случайно выяснили, что шмели могут неделями выживать под водой

BL: шмели способны без вреда оставаться под водой неделю и больше

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unsplash.com

Канадские ученые из Университета Гвельфа случайно узнали, что по крайней мере один вид шмелей может провести под водой до семи дней без особого ущерба. Исследование опубликовано в научном журнале Biology Letters (BL).

«Мы знаем, что около трети всех видов шмелей в настоящее время находятся в упадке, но это не относится к обыкновенному восточному шмелю», — отметила автор научной работы, доктор Сабрина Рондо.

Рондо и ее соавтор, профессор Найджел Рейн, впервые сделали свое открытие, когда из-за несчастного случая в лаборатории вода попала в контейнеры, в которых содержались зимующие пчелиные матки.

«После этого, конечно, любопытство привело к проведению полноценного эксперимента с множеством повторений», — отметила ученая.

Команда поместила 143 шмелиных королевы в состоянии спячки в пластиковые трубки, заполненные водой и почвой. Контейнеры с насекомыми закрыли перфорированными крышками и положили в холодильник на неделю.

Результаты показали, что выживаемость шмелиных маток через семь дней составила 88%. А 81% королев остались живы и после восьми недель под водой.

По словам ученых, это открытие свидетельствует о механизме, позволяющем шмелям переживать длительные периоды наводнений, не выходя из анабиоза.

Ранее исследователи выяснили, что шмели умеют учить своих сородичей сложным навыкам.

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