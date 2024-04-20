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Ученые предрекли повторение высоких температурных рекордов на планете

Ученый Барнс спрогнозировал повторение тепловых температурных рекордов на Земле

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Depositphotos

Рекордная за всё время наблюдений температура, зафиксированная в начале апреля в Западной Африке, может повторяться каждые десять лет, если не будут приняты серьезные меры. С таким заявлением выступил ученый-исследователь из Грэнтэмского института при Имперском колледже Лондона Клэр Барнс в беседе с газетой The Washington Post.

«Рекордная полоса жары на Земле может быть признаком новой климатической эры», — предполагает он.

По оценке Барнса, сейчас климат теплеет с такой скоростью, что переходятся границы того, что в прошлом считалось нормальной погодой.

Барнс и ее коллеги, проанализировав последнюю волну жары в Западной Африке, сообщили, что подобные температуры даже в теории не могли бы возникнуть, если бы не индустриализация планеты.

В феврале канадские ученые из Мемориального университета Ньюфаундленда установили, что повышение температуры морской воды сказалось на одном из главных биологических циклов мирового океана — цветении фитопланктона. Это повлечет за собой непредсказуемые последствия.

Ранее российские ученые узнали, как климат изменит сельское хозяйство к середине века.

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