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Россиянину удалили огромную щитовидную железу

В РостГМУ провели высокорисковое удаление увеличенной в 6 раз щитовидной железы

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Из личного архива Владимира Зленко

Врачи из Ростова-на-Дону удалили мужчине увеличенную в шесть раз щитовидную железу. Операция была сложной из-за высоких рисков кровотечения и осложнений анестезии. Об этом сообщает Минздрав РФ.

Пациент — мастер строительного монтажа. Он работал на севере, в том числе в Заполярье и не жаловался на здоровье, но в августе 2023 года он начал страдать от утомляемости. В течение нескольких месяцев он списывал проблемы на смену часовых поясов. Постепенно к утомляемости добавились другие симптомы: волны жара, шум сердцебиения в ушах, отек шеи, нарушение ритма сердца и одышка.

Врачи выявили у мужчины тиреотоксикоз — повышенный уровень гормонов щитовидной железы. В РостГМУ выяснили, что орган был в шесть раз больше нормы, размером в два крупных куриных яйца. Оперировать сразу было нельзя из-за нарушения ритма сердца, который вызвал тиреотоксикоз. Мужчине пришлось подготовиться к операции, выполняя назначения эндокринолога. Осложняются подобные операции и тем, что железа рыхлая, легко начинает сильно кровоточить, сразу закрывая хирургам обзор операционного поля.

Для решения последней проблемы врачи разработали особую методику. Они перекрыли все крупные сосуды, снабжающие щитовидную железу, а затем полностью удалили ее с помощью сложного оборудования — ультразвукового коагулятора. Он позволяет зажимать сосуды и не допускать массивной кровопотери, рассказал автор методики доцент кафедры хирургических болезней № 1 РостГМУ Станислав Лукьянов.

Ранее стоматолог определил рак слюнных желез у россиянина по язве во рту.

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