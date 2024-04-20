Стоматолог определил рак слюнных желез у россиянина по язве во рту

Язва, появившаяся после удаления зуба мудрости во рту мужчины, оказалась раком. Ему пришлось провести сложную восьмичасовую операцию. Об этом сообщает НМИЦ радиологии Минздрава России.

За несколько месяцев до выявления рака 36-летнему мужчине был удален зуб мудрости. Спустя время у него появилась небольшая язва на твердом небе, которая постепенно превратилась в объемное образование. Мужчина обратился к стоматологу, который заподозрил рак и отправил пациента к онкологу. С помощью биопсии калужские врачи выявили у него аденокистозный рак слюнной железы.

Затем в московском МНИОИ им. П.А. Герцена (филиале НМИЦ радиологии Минздрава России) установили, что опухоль распространилась на слизистую оболочку верхней челюсти, на мягкое небо и слизистую оболочку нижнего носового хода. Операция, длившаяся 8,5 часа, выполнялась двумя бригадами хирургов.

Для ее планирования врачи использовали компьютерное моделирование. Им пришлось пересадить костно-мышечный трансплантат из голени пациента, изготовить индивидуальный титановый эндопротез, а также напечатать на 3D-принтере шаблоны для резекции верхней челюсти. В результате врачам удалось вырезать опухоль, одновременно сохранив здоровье, внешний вид пациента и его способность есть и говорить. Также им пришлось удалить ему несколько лимфоузлов и провести трахеостомию.

Впереди мужчину ждет лучевое лечение. Но врачи уверены, что самое сложное позади.

Ранее врач рассказала, что незаживающие раны во рту могут быть признаком рака.