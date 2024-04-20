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Стоматолог определил рак слюнных желез у россиянина по язве во рту

В НМИЦ радиологии за восемь часов удалили раковую опухоль слюнных желез у мужчины

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Язва, появившаяся после удаления зуба мудрости во рту мужчины, оказалась раком. Ему пришлось провести сложную восьмичасовую операцию. Об этом сообщает НМИЦ радиологии Минздрава России.

За несколько месяцев до выявления рака 36-летнему мужчине был удален зуб мудрости. Спустя время у него появилась небольшая язва на твердом небе, которая постепенно превратилась в объемное образование. Мужчина обратился к стоматологу, который заподозрил рак и отправил пациента к онкологу. С помощью биопсии калужские врачи выявили у него аденокистозный рак слюнной железы.

Затем в московском МНИОИ им. П.А. Герцена (филиале НМИЦ радиологии Минздрава России) установили, что опухоль распространилась на слизистую оболочку верхней челюсти, на мягкое небо и слизистую оболочку нижнего носового хода. Операция, длившаяся 8,5 часа, выполнялась двумя бригадами хирургов.

Для ее планирования врачи использовали компьютерное моделирование. Им пришлось пересадить костно-мышечный трансплантат из голени пациента, изготовить индивидуальный титановый эндопротез, а также напечатать на 3D-принтере шаблоны для резекции верхней челюсти. В результате врачам удалось вырезать опухоль, одновременно сохранив здоровье, внешний вид пациента и его способность есть и говорить. Также им пришлось удалить ему несколько лимфоузлов и провести трахеостомию.

Впереди мужчину ждет лучевое лечение. Но врачи уверены, что самое сложное позади.

Ранее врач рассказала, что незаживающие раны во рту могут быть признаком рака.

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