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Названа лучшая диета для развития выносливости

Sports Medicine – Open: гречка полезнее сахара при тренировках на выносливость

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Shutterstock

Потребление большого количества углеводов с пищей лучше влияет на результаты тренировок выносливости мужчин, причем наиболее полезны продукты с низким гликемическим индексом. Это показало исследование, опубликованное в журнале Sports Medicine – Open.

Топливом для мышц могут служить жиры или углеводы. Исследования показывают, что при интенсивных тренировках на выносливость организм использует в основном углеводы, а не жиры. Закономерно, что длительная диета с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров (LCHF) снижает работоспособность при интенсивных тренировках. Однако такой тип питания позволяет быстрее сжечь жир, что важно, например, для спортсменов.

В новом исследовании ученые протестировали три диеты: низкоуглеводную высокожировую (LCHF), высокоуглеводную с высоким гликемическим индексом и высокоуглеводную с низким гликемическим индексом. Участники (мужчины) придерживались одного из типов питания в течение 10 недель. Их выносливость оценивали с помощью бегового теста.

Гликемический индекс показывает, как сильно вырастет уровень сахара в крови после употребления того или иного продукта. Сложные углеводы (гречка, бурый рис и другие цельнозерновые крупы) расщепляются медленнее быстрых (различные сладости) и потому меньше повышают уровень сахара, то есть обладают низким гликемическим индексом.

Лучше всего на мужчин влияла высокоуглеводная с низким гликемическим индексом. У участников быстрее росли показатели выносливости, а также они быстрее переключались с использования жиров на углеводы.

Ученые отметили, что диета LCHF может негативно повлиять на долгосрочное состояние здоровья, несмотря на эффективность в быстром улучшении состава тела.

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