проект

>

Врач развеяла миф об отказе от добавления соли

Кардиолог Саламатина: отказ от добавления соли в пищу принесет только пользу

close
100%
Unsplash

Поваренная соль (хлорид натрия) при чрезмерном употреблении способствует развитию гипертонии, а как следствие — инфарктов и инсультов. Поэтому рекомендуется ограничить количество соли, в том числе возможен и полный отказ от ее добавления в пищу. Это не навредит здоровью, рассказала «Газете.Ru» врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Людмила Саламатина.

«Взрослым ВОЗ рекомендует употреблять не более 2000 мг натрия в день (это меньше 5 г соли в день, чуть меньше чайной ложки). Полный отказ от соли, то есть ее использования при приготовлении пищи, неопасен. Организм и так получает достаточно соли из готовых продуктов. Они всегда ее содержат – даже хлеб, кефир и творог, не говоря уже о сыре, колбасе, консервах», — рассказала врач.

Однако полный отказ от натрия в пище недопустим, поскольку он помогает поддерживать нормальное кровяное давление, обеспечивает работу нервов и мышц, регулирует баланс жидкости в организме, добавила Саламатина.

Ранее врач рассказала об особой соли для снижения давления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами