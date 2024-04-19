В коровьем молоке впервые обнаружили птичий грипп

Штамм вируса птичьего гриппа H5N1 впервые обнаружили в очень высоких концентрациях в сыром молоке зараженных коров. Об этом заявили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает портал Phys.org со ссылкой на данные информагентства Agence France-Presse (AFP).

С момента обнаружения в 1996 году птичий гриппа H5N1 погубил десятки миллионов птиц и других животных по всему миру. В марте 2024 года оказалось, что патоген может заражать коз и коров, хотя раньше считалось, что эти виды не восприимчивы к болезни.

Ранее в этом месяце на одной из молочных ферм в штате США Техасе работник заразился птичьим гриппом после контакта с крупным рогатым скотом.

По словам главы глобальной программы ВОЗ по гриппу Вэньцин Чжан, пока неизвестно, сколько времени вирус способен оставаться в молоке. Пастеризация уничтожает патоген со 100% эффективностью.

Представитель ВОЗ заверила, что на случай пандемии уже существует около 20 лицензированных вакцин против птичьего гриппа. Их можно адаптировать к конкретным штаммам возбудителя заболевания.

Ранее выяснилось, что вирус птичьего гриппа может передаваться от пернатых к тюленям.