Ученые описали признаки колонизации планет внеземными организмами

Астрономы из Института наук о Земле и жизни и Национальный институт фундаментальной биологии описали новый метод обнаружения внеземной жизни на других планетах, которая гипотетически может попасть туда вместе с астероидами и другими космическими объектами. Исследование опубликовано на портале научных материалов arXiv.

Предложенная стратегия поиска жизни основана на изменениях окружающей среды, которые производят биологические организмы. Например, на Земле благодаря наличию жизни намного больше кислорода, чем могло бы быть, будь наша планета пустынной.

Хотя неизвестно, на какие именно свойства экзопланет может влиять внеземная жизнь, она будет переносить одни и те же качества от мира к миру по мере своего распространения.

В новом исследовании ученые разработали статистический тест, с помощью которого можно определить набор параметров планет и идентифицировать похожие друг на друга миры.

Астрономы отметили, что их метод опирается лишь на гипотетическую возможность путешествий жизни между планетами на кометах и астероидах. Однако он может стать ключом к выявлению необычных закономерностей на экзопланетах.

Ранее ученые выяснили, что обитаемые планеты могут быть не зелеными, а фиолетовыми.