Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые описали признаки колонизации планет внеземными организмами

arXiv: найден новый способ обнаружения внеземной жизни

close
100%
NASA

Астрономы из Института наук о Земле и жизни и Национальный институт фундаментальной биологии описали новый метод обнаружения внеземной жизни на других планетах, которая гипотетически может попасть туда вместе с астероидами и другими космическими объектами. Исследование опубликовано на портале научных материалов arXiv.

Предложенная стратегия поиска жизни основана на изменениях окружающей среды, которые производят биологические организмы. Например, на Земле благодаря наличию жизни намного больше кислорода, чем могло бы быть, будь наша планета пустынной.

Хотя неизвестно, на какие именно свойства экзопланет может влиять внеземная жизнь, она будет переносить одни и те же качества от мира к миру по мере своего распространения.

В новом исследовании ученые разработали статистический тест, с помощью которого можно определить набор параметров планет и идентифицировать похожие друг на друга миры.

Астрономы отметили, что их метод опирается лишь на гипотетическую возможность путешествий жизни между планетами на кометах и астероидах. Однако он может стать ключом к выявлению необычных закономерностей на экзопланетах.

Ранее ученые выяснили, что обитаемые планеты могут быть не зелеными, а фиолетовыми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами