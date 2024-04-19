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Злоупотребление молоком может привести к инфаркту, рассказала врач

Эндокринолог Киселева: избыток молока в диете может привести к инфаркту

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Избыток молока в рационе может навредить сосудам (вплоть до инфаркта и инсульта) из-за повышенного уровня кальция в крови. Об этом «Доктору Питеру» рассказала эндокринолог, терапевт Елена Киселева.

Здоровый человек может выпивать один-два стакана молока в день, сообщила Киселева, ссылаясь на экспертов Роспотребнадзора. Молочные продукты — основной источник кальция, которого нужно от 800 до 1200 мг в день в зависимости от возраста. Эту норму можно закрыть с помощью одного-двух одного-двух стаканов молока (лучше кисломолочных продуктов) и кусочка сыра.

Данные показывают, что кальций лучше усваивается из необезжиренных продуктов. Кроме того, чтобы он проник в кости, в пище должны быть фосфор, магний, витамины D и К2. При их недостатке кальций будет оседать на стенках сосудов, приводя к их сужению и повышению кровяного давления. В результате могут произойти острый инфаркт миокарда и инсульт. Также сужению сосудов, рассеянному склерозу и деменции способствуют животные жиры из молочных продуктов, добавила врач.

Ранее врач рассказала о пользе «вредного» усилителя вкуса.

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