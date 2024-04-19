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Развеяно популярное заблуждение о психопатах

Daily Mail: не все люди с психопатией жестоки и умны

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Shutterstock

По мнению британского судебного психиатра Сохома Даса, психопатия как расстройство личности необязательно наделяет человека жестокостью, склонностью к совершению преступлений и высоким интеллектом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Дас объяснил, что многие люди характеризуют страдающих психопатией как умных, расчетливых и склонных к насилию. Тем не менее, такое представление о психопатии как расстройстве личности часто не соответствует действительности — оно сформировано массовой культурой для повышения интереса потребителей к определенным персонажам-психопатам книг и фильмов.

На самом деле многие психопаты предпочитают не проявлять открытую жестокость и враждебность к окружающим, а также избегают конфликтов. Дело в том, что люди с этой психопатологией способны контролировать свои импульсы и находить более эффективные, ненасильственные способы достижения своих целей (часто с помощью манипуляций).

Другим распространенным заблуждением о психопатах выступает завышенная оценка их интеллектуальных способностей. По словам судебного психиатра, не все люди с этим расстройством личности отличаются острым умом. Тем не менее, именно сообразительные и хитрые психопаты чаще добиваются успеха в желаемых делах.

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