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Названо качество характера, сопутствующее успехам в учебе

ADS: умение ждать и ставить долгосрочные цели сопутствует успехам в учебе

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Ученые из Национального университета Сингапура обнаружили, что дети, которые умеют ждать и сопротивляться искушению ради достижения высоких долгосрочных целей, преуспевают в учебе. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Developmental Science (ADS).

В исследовании приняли участие около 3 тысяч сингапурских дошкольников. Умственные способности и личностные черты детей оценили в два этапа — в ходе первого тестировалась рабочая память участников, умение «откладывать» удовольствие и сопротивляться соблазнам, а также самоконтроль (согласно родительским характеристикам). Во время второго этапа исследования, двумя годами позже, группу детей обследовали на предмет академических достижений и проблем с поведением.

Результаты показали, что испытуемые, которые на первом этапе эксперимента проявили большую сдержанность и готовность откладывать моментальное получение удовольствия для достижения долгосрочной цели, обладали лучшей рабочей памятью и самоконтролем. Эти качества коррелировали с более выдающимися академическими навыками и меньшим количеством поведенческих и эмоциональных проблем в школьном возрасте.

Отмечается, что девочки раньше начинали проявлять способность сопротивляться искушению. Молодые испытуемые женского пола могли выбирать долгосрочные цели в возрасте четырех лет, а мужского — только в пять лет. Также выяснилось, что дети родителей с высоким доходом и уровнем образования отличились лучшей поведенческой саморегуляцией.

Ранее ученые выяснили, когда домашнее задание по математике вредит детям.

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