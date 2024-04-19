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Ученые раскрыли космическую тайну дюнных полей Титана

LPCS: дюны спутника Сатурна Титана могли возникнуть из-за кометных ударов

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IPGP/Labex UnivEarthS/University Paris Diderot – C. Epitalon & S. Rodriguez Read more at http://www.spaceflightinsider.com/missions/solar-system/cassini-data-reveals-another-feature-that-suggests-titan-is-similar-to-earth/#qZhY5eTSRxbVC6bQ.99

Американские ученые из Университета штата Колорадо выяснили, что дюны луны Сатурна Титана, вероятно, имеют космическую природу и возникли благодаря кометам. Исследование представлено на ежегодной Лунной и планетарной научной конференции (LPSC).

Титан — второй по величине спутник во всей Солнечной системе, уступающий в размерах лишь луне Юпитера Ганимеду. Он образовался одновременно с Сатурном. Из-за очень низких температур здесь нет жидкой воды, зато идут дожди и текут реки из жидкого метана.

По словам специалистов, эти факторы свидетельствуют, что песок на Титане не мог образоваться тем же способом, что и на Земле. Он не состоит из кремнезема, выветрившегося из более крупных пород, поскольку эти материалы не встречаются на поверхности.

В то же время пустыни покрывают более одной восьмой части поверхности спутника. Их дюны имеют высоту около 100 метров, ширину основания до двух километров и могут простираться на сотни километров в длину.

Команда предположила, что пески спутника Сатурна появились за счет комет. Когда кометы выходят на эллиптические орбиты и проходят через внутреннюю часть Солнечной системы, часть их льда нагревается и сублимируется в газ, который выбрасывается наружу, унося с собой пыль. Эта пыль рассеяна по всей Солнечной системе. Отдельные зерна часто достигают Земли, и мы видим как метеоры в атмосфере.

По мнению исследователей, было время, когда очень много комет проходило вблизи Сатурна и его спутников. Часть из них могла столкнуться с Титаном, превратившись в песчаные поля.

Ранее ученые разгадали тайну странных объектов в метановых озерах Титана.

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