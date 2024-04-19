Ученые нашли десятки нарушений в мозге при нервной анорексии

Японские ученые из Университета Чиба выяснили, что нервная анорексия связана с десятками функциональных изменений в мозге. Исследование опубликовано в научном журнале Psychological Medicine (PsyMed).

Нервная анорексия — тяжелое расстройство пищевого поведения, связанное с сильным страхом набора веса и ограничением потребления пищи. Оно с трудом поддается лечению, а уровень летальных исходов при таком диагнозе достигает 18%.

В исследовании, проведенном в пяти японских больницах, приняли участие 114 женщин с анорексией и 135 здоровых людей в качестве контрольной группы.

Все участники прошли одинаковые диагностические интервью и психологические тесты, а также процедуру МРТ-сканирования.

Ученые выявили в общей сложности 45 различных изменений функциональных связей в состоянии покоя при сравнении людей с нервной анорексией по сравнению со здоровыми людьми.

Функциональная связь в состоянии покоя относится к моделям активности мозга, наблюдаемым, когда человек не занимается какой-либо конкретной задачей, и показывает, как различные области мозга взаимодействуют и координируют друг друга во время отдыха.

Результаты показали, что связь была заметно сильнее в областях, затрагивающих ростральную префронтальную кору, особенно связанную с дорсолатеральной префронтальной корой.

Эта область имеет решающее значение для исполнительных функций, таких как принятие решений и когнитивный контроль, которые часто участвуют в патологическом пищевом поведении, наблюдаемом при нервной анорексии. Повышенная связность здесь может быть связана с повышенным контролем над приемом пищи и навязчивым поведением, характерным для этого расстройства.

И наоборот, ослабление связей преобладало в таких областях, как мозжечок и височные доли, а также между передней поясной извилиной коры и таламусом. Уменьшение связи внутри височной доли и между этими критическими областями может быть связано с эмоциональной и когнитивной дисрегуляцией, обычно наблюдаемой при нервной анорексии.

По словам ученых, в дальнейшем они рассчитывают выявить дисфункции головного мозга при нервной анорексии и разработать методы лечения этого расстройства.

Ранее исследователи выяснили, что набор веса после диеты опасен для физического здоровья.