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Перечислены продукты, снижающие уровень холестерина в крови

Daily Mail: орехи, бобовые и лосось снижают уровень холестерина в организме

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Орехи, семена, бобовые, авокадо, лосось и оливковое масло снижают уровень холестерина в организме. Об этом изданию Daily Mail рассказали американские диетологи Эмили Кайл и Джулия Зумпано, а также австралийский специалист по правильному питанию Рани Полак.

По словам экспертов, богатая клетчаткой и белком пища эффективнее всего снижает уровень холестерина в крови. К таким продуктам относятся бобовые, семена и орехи. Для получения максимальной пользы рекомендуется ввести в привычный рацион миндаль, ячмень, фасоль, коричневый рис, фундук, чечевицу, фисташки, семена тыквы, подсолнечника и кунжут.

Дело в том, что такая пища насыщает организм полезными жирами, то есть липопротеинами высокой плотности. Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) – единственная фракция холестерина, которую называют «хорошим», «полезным» холестерином. В действительности ЛПВП представляют собой соединения, состоящие из липидов (жиров) и белков. Они обеспечивают эффективную переработку жиров, а также удаляют избыток холестерина из организма.

В больших количествах полезные жиры содержатся в рыбе, такой как лосось и скумбрия, а также в авокадо и оливковом масле. Диетологи также отметили, что такие продукты важно сочетать с овощами, богатыми клетчаткой — растительными пищевыми волокнами. Они связываются с жирами в кишечнике и помогают уменьшить всасывание холестерина, тем самым устраняя его излишки.

Ранее врач назвала полезный для гипертоников продукт.

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