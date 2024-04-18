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Стало известно, как фамилия человека влияет на учебные оценки

ManаScie: учащиеся внизу алфавитного списка фамилий получают более низкие оценки

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Shutterstock

Ученые из Мичиганского университета в США обнаружили, что учащиеся с фамилиями, находящимися в конце алфавитного списка, получают более низкие оценки по сравнению с людьми, которые «значатся» в журнале первыми. Результатами работы ученые поделились в журнале Management Science (ManаScie).

Авторы исследования использовали данные онлайн-системы управления обучением Canvas, которой пользуются в Мичиганском университете. Они проанализировали около 31 млн записей об оценках, поставленных с 2014 по 2022 год почти 140 тысячам студентов.

Ученые обнаружили, что студенты с фамилиями, начинающимися на буквы A, B, C, D или E, в среднем получали более высокие (на 0,3 балла) оценки. Учебные успехи носителей фамилий на буквы с F по Z, соотвественно, оценивались ниже. Исследователи предположили, что вследствие необходимости поочередно опрашивать множество учащихся преподаватели начинают уставать, приближаясь к концу списка. Также по мере завершения проверки знаний у учителей может накапливаться раздражение и недовольство предыдущими ответами.

Ранее ученые выяснили, когда домашнее задание по математике вредит детям.

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