Врач рассказал, как защита носа от холода и ветра снижает риск болезней сердца

Британский врач Майкл Мосли рассказал изданию Daily Mail, что прикрывание носа шарфом в холодную или ветреную погоду препятствует высыханию слизи, служащей «первой линией защиты» от вторжения микробов-возбудителей инфекционных заболеваний. Увлажненная слизистая предотвращает проникновение в организм разрушающих сосуды гриппа и коронавируса.

Мосли объяснил, что воздействие холода и ветра может снижать эффективность работы иммунной системы и организма в целом. Дело в том, что вдыхание холодного воздуха высушивает носовую слизь, которая улавливает частицы пыли и мусора, а также уничтожает попадающие в нос бактерии и вирусы с помощью специальных ферментов.

По словам врача, такую «антивирусную» защиту можно усилить, прикрывая нос шарфом при холоде и ветре. Такая мера позволит сохранить достаточную вязкость слизи и снизить риск проникновения в организм гриппа и SARS-CoV-2. Эти вирусы при попадании в дыхательные пути могут прикрепляться к особым белкам, входящим в состав эндотелия (специальный слой клеток) кровеносных сосудов и сердца.

Патогены, проникая в эти клетки, частично разрушают их и вызывают воспаление, а также снижают эффективность кровоснабжения сердца, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее выяснилось, что редкое злоупотребление алкоголем повышает риск болезней сердца.