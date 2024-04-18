Ученые нашли способ предотвратить сотни тысяч случаев гонореи

Менингококковая вакцина экономически эффективна для защиты мужчин от гонореи. Это показало исследование, опубликованное в The Journal of Infectious Diseases (J. Infect. Dis.).

Гонорея — это заболевание, передаваемое половым путем, которое вызвано инфекцией бактерией Neisseria Gonorrhoeae. Предыдущие исследования показали, что менингококковая вакцина 4Cmenb (Bexsero) частично защищает от гонореи.

В новой работе ученые с помощью математического моделирования показали, экономически эффективной вакцинация была бы, если бы ее предлагали тем, кто особенно подвержен риску гонореи. Такой подход мог бы предотвратить 57 тысяч случаев заражения в Великобритании в течение 10 лет. Каждый предотвращенный случай — это сэкономленные деньги системы здравоохранения.

Можно расширить группу, для которой рекомендована вакцинация, включив в нее людей, которые сообщают о более чем пяти сексуальных партнерах в год. Это могло бы предотвратить 140 тысяч случаев гонореи за 10 лет.

Также ученые показали, что большее принятие вакцинации в обществе могло было предотвратить на 30-60% больше случаев гонореи, чем негативное отношение к вакцине.

Правительство Великобритании в настоящее время рассматривает рекомендацию ученых по запуску программы вакцинации мужчин от гонореи.

Ранее ученые предупредили о возможной вспышке похожей на чуму инфекции.