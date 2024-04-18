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В Индии обнаружили позвонки древней гигантской змеи

Sci Rep: найденную в Индии древнюю гигантскую змею назвали в честь бога Шивы

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Shutterstock/FOTODOM

Ученые описали новый вид змей, который обитал около 47 миллионов лет назад в индийском штате Гуджарат. Она может быть одной из крупнейших змей, когда-либо живших на Земле. Это показало исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports (Sci Rep).

Новый вид, получивший название Vasuki Indicus (в честь индуистского божества Шивы, чей символ — змея), относится к семейству древних змей Madtsoiidae. Его представители существовали на протяжении 100 миллионов лет. Новый вид, вероятно, появился в Индии, а 56-34 млн лет назад через Южную Европу проник в Африку.

27 хорошо сохранившихся позвонков змеи были найдены в шахте штата Гуджарат. Размеры крупнейших из них (до 11 см в ширину и 6 см в длину) позволяют предположить, что некоторые особи достигали 15,2 метра в длину. Это означает, что она сопоставима по размеру с самой длинной известной змеей всех времен — титанобоа. Из-за своих размеров V. Indicus, вероятно, была медленным засадным хищником, похожим на анаконду.

Ранее наскальные рисунки древних перуанцев оказались навеяны галлюциногенами.

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