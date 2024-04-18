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Названа нация с самыми маленькими пенисами

Daily Mail: камбоджийцы — обладатели самых маленьких пенисов

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Depositphotos

Интерактивная карта на немецком сайте WorldData, созданная на основе данных из 90 исследований, показывает средний размер пениса в разных странах. Минимальный показатель принадлежит Камбодже. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые, составившие список стран, заявили, что проанализировали данные 90 исследований и баз данных. Они избегали (когда это было возможно) данных, основанных на самостоятельном измерении пениса. Анализ показал, что на длину полового члена в основном влияет процент жировой массы, а не рост мужчины. Поэтому в странах с более высокими показателями ожирения мужчины часто имели небольшие пенисы.

Согласно WorldData, камбоджийские мужчины в среднем имеют пенисы длиной менее 10 см. На другом конце шкалы — эквадорцы с 17,6 см. В России средний размер полового члена оказался равен 13,21 см. В Евросоюзе рекордсменами стали нидерландцы (15,87 см), французы (15,74 см) и итальянцы (15,24 см).

Ранее ученые нашли способ исключить опасный рак простаты с точностью почти 100%.

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