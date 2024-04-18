Найдена связь между циклом Луны и менструациями

Ученые обнаружили, что время начало месячных у женщин с разных материков связано с фазой Луны. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи из Франции и США проанализировали данные менструального цикла 3296 женщин из Европы и 721 из Северной Америки. Оказалось, что у женщин из Европы месячные чаще начинались в фазу роста Луны, а у американок — в полнолуние. Ученые предполагают, что это связано с тем, что лунные фазы влияют на суточные (циркадные) ритмы людей. К ним относятся, например, циклы «сон — бодрствование» и «голод — переваривание».

Ученые считают, что связь между суточными и лунными циклами могла принести пользу предкам человека, которые зависели от морских приливов (они также контролируются Луной).

«Если существование внутренних часов, которые контролирует менструальный цикл, подтвердится в дальнейших исследованиях, то их коррекция может быть использована для лечения нарушений овуляции. Ранее такой подход показал эффективность в терапии рака, расстройств сна и депрессии», — рассказали ученые.

Связь между лунными и менструальными циклами отмечалась на протяжении веков. Так, слово «менструация» получено из античного слова для обозначения Луны — «mene».

Ранее врач предупредила об опасности сна с тампоном.