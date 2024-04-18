В России разработали покрытие для авиадвигателей, работающих в условиях Арктики

Инженеры Центра компетенций НТИ «Цифровое материаловедение» на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана создали ударопрочное и антиобледенительное покрытие для турбореактивных двигателей, эрозионная стойкость которого минимум вдвое выше, чем у зарубежных аналогов. Покрытие успешно прошло тестирование в условиях Арктики, об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий инженер Центра компетенций НТИ Сергей Гришин.

«Материалы тестировались на стенде, имитирующим высоту полета от 6 до 7,6 тыс. м при температурах от -20 до -30 °C в условиях обледенения. По итогам испытаний на деталях двигателя с антиобледенительным покрытием лед практические отсутствовал, а на тех поверхностях, где было использовано стандартное покрытие, толщина льда достигала 7 мм», — объяснил эксперт.

Покрытие выполнено на основе полиуретана, модифицированного кремнийорганическими соединениями. Полиуретан придает покрытию высокую прочность, а кремнийорганические соединения — гидрофобность. Разработанный состав дает одновременно антиобледенительный и ударопрочный эффект.

«Абразивный износ оказывает существенное влияние на такие характеристики газотурбинного двигателя, как расход топлива, устойчивость работы, затраты на техническое обслуживание и безопасность полетов летательного аппарата.

При этом абразивный износ поверхностей, защищенных покрытием, сводится к минимуму. Уникальность покрытия заключается в том, что оно за счет крайне высокой прочности, ударной вязкости и низкой поверхностной энергии одновременно защищает от абразивного износа и значительно снижает вероятность образования наледи», — рассказал Гришин.

Покрытие может использовать для повышения безопасности полетов, снижения расхода топлива и стоимости обслуживания воздушных лайнеров, беспилотных летательных аппаратов, судов и техники, работающих в условиях Арктики. Также покрытие может применяться для защиты от обледенения электротехнических конструкций, крыш домов и фасадов зданий.

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