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Россиянам рассказали, сколько газировки можно пить в день

Диетолог Кабанов: в сутки можно употреблять только один стакан газировки

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Основная опасность газированных напитков заключается в содержании большого количества сахара. По рекомендации ВОЗ, в сутки можно потреблять не более 20-25 грамм сахара — такое количество содержится в одном стакане колы или любого другого сладкого напитка. Об этом «Газете.Ru» рассказал диетолог-консультант, заместитель директора Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

«Важно понимать, что главная причина ожирения — добавленный сахар. Кроме того, чрезмерное употребление сахара — главная причина сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и атеросклероза. Проблема заключается в том, что сахар добавляют в очень многие продукты — соки, консервы, соусы. Кроме того, мы кладем сахар в кофе и чай, добавляем при приготовлении пищи, едим сладкое. В результате уровень потребления сахара повышается многократно. Такая ситуация приводит буквально к эпидемии в нашей стране сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и ожирения», — объясняет диетолог.

По словам Кабанова, точно нужно отказываться от сахара людям с лишним весом, преддиабетом, повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и повышенным холестерином.

«Сахар можно заменить натуральными сахарозаменителями. Последнее время все больше говорят об инновационных сахарозаменителях, а именно о сладких белках. Эти вещества, в отличие от других сахарозаменителей, белки, а не углеводы. Они почти не калорийны, значительно слаще сахара и синтезированы из африканских растений. К их числу относятся мабинлин, куркулин, миракулин и другие», — отметил Кабанов.

В том числе можно пить газировку без добавленного сахара. Самым популярным сахарозаменителем, который добавляют в газированные напитки, является аспартам, норма потребления которого составляет 40 миллиграммов на килограмм массы тела в день. Чтобы ее превысить, среднему человеку нужно выпить 9-14 банок напитка.

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