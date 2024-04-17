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Ученые назвали причину экстремальных холодов при глобальном потеплении

CAS: нагрев Арктики отправляет холодные воздушные массы на огромные расстояния

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Artem Priakhin/Global Look Press

Южнокорейские ученые из Института науки и технологий Кванджу объяснили парадокс экстремально сильных морозов, возникающих из-за глобального потепления. Исследование опубликовано в научном журнале Climate and Atmospheric Science (CAS).

По словам специалистов, феномен связан с так называемой системой «Теплая Арктика — Холодный Континент» (WACC), где повышение арктических температур приводит к сокращению площади морского льда. Это позволяет очень холодным воздушным массам проникать глубоко в регионы средних широт.

Команда спрогнозировала динамику развития явления WACC в Северной Америке и Восточной Азии с 1920 по 2100 год на основе климатических данных.

«Модель WACC существенно повлияла на зимний климат, но то, что мы видим в настоящее время, оказалось лишь началом резкого сдвига. После 2030-х годов экстремальные холода будут приходить намного реже», — отметил ведущий автор научной работы, профессор Джин-Хо Юн.

Ученый предупредил, что, хотя зимы станут заметно теплее, это приведет к новым климатическим бедствиям.

Ранее стало известно, что таяние ледяных щитов на полюсах может сделать сутки на Земле немного длиннее.

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