Назван фрукт, нормализующий уровень сахара в крови

Резистентный крахмал и пектин в составе зеленых бананов помогают нормализовать уровень глюкозы в крови и обеспечить длительное чувство сытости. Об этом изданию Daily Mail рассказала австралийский диетолог Сьюзи Баррелл.

Врач объяснила, что недозрелые, зелены бананы содержат меньше сахара, чем полностью спелые. Также в их составе больше резистентного (устойчивого) крахмала. Это крахмал, который не расщепляют ферменты поджелудочной железы. Он перерабатывается полезными бактериями толстого кишечника.

По словам диетолога, резистентный крахмал действует как клетчатка (растительные пищевые волокна) — заполняет желудок, усиливая чувство сытости, ускоряет кровоток в области толстого кишечника и прямой кишки, улучшает циркуляцию нутриентов и подавляет рост патогенных бактерий.

Зеленые бананы также являются богатым источником пектина — сложных углеводов, которые помогает фруктам сохранять свою структурную форму. Комбинация устойчивого крахмала и пектина не только способствует нормальной работе пищеварения, но и помогает нормализировать уровень сахара в крови. Дело в том, что эти пищевые компоненты обладают более медленной перевариваемостью и не вызывают резкого подъема уровня глюкозы сразу после употребления.

В долгосрочной перспективе увеличение доли резистентного крахмала в рационе предотвращает развитие инсулинорезистентности — ведущей к сахарному диабету потери чувствительность к гормону инсулину.

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