Ученые: люди тысячелетиями жили в аравийской лавовой трубке

Огромная лавовая трубка в Саудовской Аравии на протяжении тысячелетий служила домом для скотоводов. Это показало исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE.

Исследования в Саудовской Аравии затруднены из-за плохой сохранности органических остатков в засушливых условиях региона. Чтобы обойти эту проблему, авторы новой работы сосредоточились на изучении пещер, так как они защищены от солнца, ветра и колебаний температуры.

Ученые проанализировали следы человека в лавовой трубке Умм Джирсан, расположенной в 125 км к северу от Медины. Здесь они нашли созданные человеком предметы, наскальные рисунки и кости людей, которые время от времени останавливались в трубке в течение последних 7000 лет. Авторы считают, что Умм Джирсан, вероятно, была не постоянным домом, а пунктом остановки для скотоводов, путешествующих между поселениями оазиса.

Изотопный анализ костей показал, что жившие в регионе люди постепенно стали потреблять больше растительной пищи. Это может указывать на развитие сельского хозяйства оазиса в бронзовом веке. Подобные открытия могут улучшить понимание образа жизни древних людей и их адаптации к суровой пустынной среде.

Ранее ученые нашли аномалии в истории эволюции человека разумного.