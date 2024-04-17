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Ученые: люди тысячелетиями жили в аравийской лавовой трубке

PLOS ONE: лавовая трубка Умм Джирсан помогла выжить древним скотоводам оазиса

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Stewart et al., 2024, PLOS ONE, CC-BY 4.0/Mathew Stewart

Огромная лавовая трубка в Саудовской Аравии на протяжении тысячелетий служила домом для скотоводов. Это показало исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE.

Исследования в Саудовской Аравии затруднены из-за плохой сохранности органических остатков в засушливых условиях региона. Чтобы обойти эту проблему, авторы новой работы сосредоточились на изучении пещер, так как они защищены от солнца, ветра и колебаний температуры.

Ученые проанализировали следы человека в лавовой трубке Умм Джирсан, расположенной в 125 км к северу от Медины. Здесь они нашли созданные человеком предметы, наскальные рисунки и кости людей, которые время от времени останавливались в трубке в течение последних 7000 лет. Авторы считают, что Умм Джирсан, вероятно, была не постоянным домом, а пунктом остановки для скотоводов, путешествующих между поселениями оазиса.

Изотопный анализ костей показал, что жившие в регионе люди постепенно стали потреблять больше растительной пищи. Это может указывать на развитие сельского хозяйства оазиса в бронзовом веке. Подобные открытия могут улучшить понимание образа жизни древних людей и их адаптации к суровой пустынной среде.

Ранее ученые нашли аномалии в истории эволюции человека разумного.

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