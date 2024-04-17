Ученые нашли мутации в супербактериях с МКС

Группа микробиологов под руководством специалистов Лаборатории реактивного движения NASA изучила устойчивые к антибиотикам бактерии, обнаруженные на Международной космической станции (МКС). Оказалось, что микроорганизмы накопили различные мутации, сделавшие их функционально отличающимися от земных аналогов. Исследование опубликовано в научном журнале Microbiome.

Команда проанализировала ДНК бактериального вида Enterobacter bugandensis (E. bugandensis), который нашли на борту МКС в 2018 году. Эта разновидность микробов не опасна для человека напрямую, однако может представлять потенциальную патогенную угрозу.

Как показали результаты, в условиях космического стресса штаммы бактерий мутировали, что позволило им сохраняться во внеземных условиях в течение долгого времени. Кроме того, E. bugandensis сосуществовали со множеством других микроорганизмов, что способствовало их выживанию.

По словам ученых, закрытая среда МКС представляет собой закрытую зону с экстремальными условиями, такими как микрогравитация, высокий уровень углекислого газа и повышенный радиационный фон. В такой среде необходимо тщательно контролировать свойства микробов для поддержания здоровья космонавтов.

Ранее стало известно, что выращенный на борту МКС салат легко заражается опасными бактериями сальмонеллы.